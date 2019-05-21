В Кузбассе загорелся детский сад

В понедельник, 20 мая, в детском саду Новокузнецка произошел пожар. ЧП случилось в первой половине дня, когда в дошкольном учреждении находились дети.
До приезда пожарных из детского сада эвакуировали 218 воспитанников и 41 сотрудника. Возгорание ликвидировали сами работники учреждения, передает vse42.ru. По словам экспертов, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрического оборудования, уточняет сайт "Подмосковье сегодня".
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