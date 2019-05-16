Электричка в Подмосковье протащила по платформе зажатую в дверях женщину

В среду, 15 мая, в подмосковном городе Чехове на платформе женщине зажало ногу дверьми поезда. Машинист не заметил случившегося и начал движение. Лишь после того, как он проехал несколько метров, то заметил неполадку. Выбраться из западни женщине помогли другие пассажиры.
Пресс-служба РЖД сообщила, что не получала никаких жалоб. Однако эксперты собираются провести проверку после информации в социальных сетях, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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