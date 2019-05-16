Под Москвой воры украли более 2 миллионов рублей

В Подмосковье полицейские задержали преступников, которые незаконно проникали в чужие квартиры и похищали ценные вещи. Как рассказали следователи, злоумышленники совершали противоправные действия на территории Павло-Посадского района, а также городов Орехово-Зуево и Электросталь. Общая сумма ущерба составила более 1,8 миллиона рублей.
Преступников заключили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража", передает сайт "Подмосковье сегодня".
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