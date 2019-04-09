"Единая Россия" проведет субботники по всей стране
Субботники пройдут в рамках партийного проекта "Чистая страна" во всех регионах, ожидается участие свыше 900 тысяч человек, в том числе, более 30 тысяч представителей депутатского корпуса "Единой России". Как сообщил координатор партпроекта, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, первый субботник пройдет 13 апреля.
Для участия в масштабной экологической акции уже зарегистрировались порядка 888 тысяч человек. Парламентарий отметил, что самые массовые субботники ожидаются в Мордовии, Самарской, Тюменской, Иркутской и Нижегородской областях.
"На субботнике в Иркутске мы намерены применить практики раздельного сбора мусора для более качественной утилизации твердых коммунальных отходов. На Алтае пройдут мероприятия по расчистке водоохранных зон и прибрежных защитных полос в черте населенных пунктов, а также местах массового отдыха и туризма за чертой населенных пунктов", – сообщил депутат.
По словам Бурматова, к партпроекту "Чистая страна" присоединились 600 общественных экологических и волонтерских организаций. Все они также выйдут на субботники. Важно не только прибраться после зимы, но и привлечь внимание к проблемам экологии и защиты окружающей среды, в том числе, борьбе с несанкционированными свалками и хаотичными завалами мусора, отметил парламентарий.
Субботники в апреле проводятся традиционно, в них участвуют городские жители, дети и подростки, общественники. Люди наводят порядок в своих дворах: убирают мусор, сажают деревья, облагораживают территорию своих дворов.
В Москве прощаются с легендарным кинорежиссером
Герцогиня Кембриджская показала кадр из первой фотосессии сына
Писатель перенес операцию
О чем певец и актер написал другу
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Он изменил мне со страшной бабой
Афера с коллегой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Пропал кот
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Два кило картошки
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Если женщина повышает голос на мужчину
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Как думаете: убила старуха Диану?
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Яичная диета
Грудное вскармливание