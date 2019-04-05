Уродующая женщин хирург-мясник задержана в Краснодаре
Подозреваемая получила у пациентов прозвище "доктор Франкенштейн". Хирурга-мясника задержали в аэропорту Краснодара при попытке улететь в Израиль.
Алена Верди обвиняется в оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровью потребителя. 5 апреля судом удовлетворено ходатайство следователя, и в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
На квартире Алены Верди и в помещении, где проводились пластические операции, прошли обыски. СКР выложил на своем YouTube-канале видео задержания хирурга и обысков.
Уголовное дело против пластического хирурга Алены Верди и гендиректора коммерческой клиники было возбуждено 1 апреля. Пострадавшие от рук хирурга-мясника пациентки утверждают, что операции проводились либо у нее дома, либо на съемных квартирах. Также СРК проверяет информацию о поддельном дипломе врача обвиняемой.
Отметим, что среди пострадавших Анастасия Исмаилова. Женщина осенью 2017 года делала у хирурга-мясника операцию по абдоминопластике (подтяжке живота). После процедуры у нее образовалась фибролипома с участками асептического некроза, передает сайт "Комсомольская правда".
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