В Москве на столе пластического хирурга за месяц умерли три женщины

В одной из столичных клиник во время пластической операции умерла пациентка. Трагедия произошла 25 апреля, передает РИА Новости.

29-летней женщине делали ринопластику. По предварительным данным, у нее диагностировали атипичный гемолитико-уремический синдром.

Отметим, что в московских клиниках красоты за апрель погибли еще две пациентки. Так, 15 апреля 32-летняя женщина скончалась прямо на операционном столе во время пластики груди. В середине месяца при аналогичной операции умерла 41-летняя пациентка.