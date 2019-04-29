В Екатеринбурге онкобольной мужчина скончался после обмана медиков

В Екатеринбурге медики продали онкольбольному пациенту бесплатный протез за 50 тысяч рублей. После этого горе-врачи поленились даже устанавливать его мужчине, из-за чего тот скончался.
Сейчас больницу проверяет следственный комитет России. Вполне вероятно, что врачи понесут наказание по всей строгости закона, передает Telegram-канал Hue.
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