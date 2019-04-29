В Астрахани в пожаре погибли три человека

В ночь на 29 апреля в квартире на Коммунистической улице в Астрахани произошел пожар. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.
В квартире пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины. Еще одного человека доставили в больницу с сильными ожогами.
Как удалось установить следователям, незадолго до пожара компания распивала алкоголь. Выясняются обстоятельства произошедшего, передает Life.ru.
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