В Мурманской области водитель снегохода провалился под лед

Вечером 20 апреля в Мурманской области четверо рыбаков передвигались на двух снегоходах по реке Воронья. Одна из машин провалилась под лед, и два человека оказались в воде.
Пассажира удалось спасти, водитель погиб. Тело извлекли из воды 21 апреля. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, сообщает FlashNord.
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