Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)
Героем боевика стал аниматор в костюме рыжего кота, подрабатывавший в челябинском парке. Он без тени сомнения бросился наперерез вору на велосипеде, за которым с криками гналась девушка. Кот лихо сбил угонщика, транспортное средство вернулось владельцу.
Кое-кто назвал видео фейком и постановкой. Однако позже объявилась жертва грабителя. Студентка Дарья Иванова рассказала, что велосипед ей буквально накануне подарил парень. А в тот день девушка зашла к подруге в кафе – и злоумышленник воспользовался этим моментом. Студентка своего спасителя даже не разглядела толком – она не знает, мужчина это или женщина, пишет Life.
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