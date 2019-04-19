В Башкирии автобус со школьниками ушел под воду

Утром 19 апреля в Белорецком районе Башкирии школьный автобус едва не утонул, переезжая реку Нуру. Переднее левое колесо машины ушло под воду.
В автобусе находились 17 детей. Всех пассажиров удалось эвакуировать, никто не пострадал. Позже сотрудники экстренных служб вытащили машину, сообщает ToDay News Ufa.
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