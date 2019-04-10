Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео
Целью грабителя стал ювелирный магазин на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Молодой человек зашел в салон как обычный покупатель. Ничего не подозревающий консультант показал ему товар. Злоумышленник внимательно рассмотрел ювелирные изделия, а затем схватил их и убежал, выбив дверь магазина.
Цепочки, которые достались грабителю ювелирного магазина, оказались золотыми. Однако злоумышленник не учел, что его "подвиг" снимала скрытая камера – так что сейчас его разыскивает полиция, передает Пятый канал.
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