Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео

Золотые цепочки стали добычей злоумышленника, совершившего дерзкий налет на магазин в Санкт-Петербурге. Охрана не успела ничего предпринять.

Целью грабителя стал ювелирный магазин на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Молодой человек зашел в салон как обычный покупатель. Ничего не подозревающий консультант показал ему товар. Злоумышленник внимательно рассмотрел ювелирные изделия, а затем схватил их и убежал, выбив дверь магазина.

Цепочки, которые достались грабителю ювелирного магазина, оказались золотыми. Однако злоумышленник не учел, что его "подвиг" снимала скрытая камера – так что сейчас его разыскивает полиция, передает Пятый канал.