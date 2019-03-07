Поезд сошел с рельсов между Омском и Новосибирском

Несколько вагонов поезда сошли с рельсов на станции Карасук-1 на перегоне между Омском и Новосибирском. Об этом сообщает портал gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.
Инцидент произошел во время проведения маневренных работ, никто не пострадал, уточнили в ведомстве. Характер повреждений и ущерб устанавливаются. По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут выявлены все обстоятельства и установлены виновные.
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