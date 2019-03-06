В Тюмени глыба льда обрушилась на лавочку возле подъезда

С крыши дома №26 на улице Геологоразведчиков в Тюмени на стоящую возле подъезда скамейку обрушилась глыба льда, передает портал nashgorod.ru. В результате инцидента никто не пострадал, хотя сама малая архитектурная форма оказалась повреждена. Тем не менее, местные жители возмутились работой коммунальщиков. Они заметили, что на скамейке могли сидеть местные бабушки, а рядом – играть дети.