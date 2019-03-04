В Татарстане автоматизированный манипулятор убил рабочего

В цехе одного из предприятий города Елабуга в Татарстане автоматизированный манипулятор во время прессования придавил контролера на производстве, передает портал inkazan.ru. От полученных травм 38-летний рабочий скончался в больнице. По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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