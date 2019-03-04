При пожаре в Нижнем Тагиле пострадал мужчина

Ночью в одной из квартир дома №38 на Газетной улице в Нижнем Тагиле произошел пожар площадью восемь квадратных метров, передает портал tagilcity.ru. Сообщается, что огонь охватил домашние вещи. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пламя за пять минут. В результате ЧП пострадал хозяин квартиры – мужчина 1973 года рождения. У него диагностировано отравление продуктами горения.