При пожаре в Нижнем Тагиле пострадал мужчина

0
"Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Понедельник 4 марта
Лента новостей
19:51
В Ижевске женщину с ребенком сбили на тротуаре
19:26
Пожаловавшуюся на "бордовую задницу" Тодоренко заподозрили в беременности
19:17
В Тюмени машина сбила ребенка и скрылась с места ДТП
18:47
"Шизофрения": истерика звезды "Дома-2" шокировала зрителей
18:44
Зеленский влепил смачную пощечину нахалу Порошенко
18:31
В центре Ростова невнимательный водитель сбил невнимательного пешехода
18:25
В Польше разбился истребитель МиГ-29
18:14
Блины на Масленицу: как съесть и не потолстеть
18:09
Фадеева жестко подставили на открытии зимней Универсиады
17:33
"Крышу снесло": Малышева удивила поведением в эфире
17:07
Проект "ПолитСтартап" привлек тысячи молодых россиян
17:04
Муж сбежал от ослепшей "Ранетки" и больного ребенка
16:56
"Единая Россия" помогает водителям-инвалидам
16:56
"Сын" Спартака Мишулина оказался убийцей
16:38
Возле посольства США в Москве грузовик сбил двух женщин
16:28
Эксперты: Децл умер в результате осложнений серьезной болезни
16:12
Скрипалей спрятали за пределами Британии
15:47
Доведенная вопросами о Богомолове Собчак трусливо сбежала
15:45
Володин обсудил отношения России и США с евангелистом Грэмом
15:39
Чиновника "Роскосмоса" затравили за "скотобазу"
15:37
В Подмосковье пройдет 23-й Российский интернет-форум
15:28
Сталинские замашки: Лукашенко решил подмять под себя Россию
15:16
"Беременная" от Киркорова перед смертью отдала ему самое дорогое
14:54
"Вот козел!" – Дубцова в ярости обрушилась на кровавого убийцу
14:34
Мужа-иностранца Сати Казановой не пустили в Россию
14:28
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 марта 2019 года
14:26
Порошенко после похмелья вышел на люди с бутылкой
14:23
Умер солист легендарной группы The Prodigy
14:03
Выставка "Атмосфера творчества" приглашает встретить весну
13:49
Осрамившегося Галкина смешали с грязью
13:45
Заклеванный россиянами Виторган разразился отборной бранью
13:45
Сказочницу Тимошенко жестко осадили
13:41
Волочкова сорвала интервью после обнародования ее интимного секрета
13:18
Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
13:00
Матерщинник Шнуров спасается бегством после жесткого запрета
12:56
Вкусно было всем: в Москве завершился гастрономический фестиваль
12:49
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
12:44
Под Москвой жильцов массово эвакуировали из-за угрозы взрыва
12:21
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
12:16
В Санкт-Петербурге открыли стрельбу у роддома
12:07
Маркл готовят к рождению трех детей
12:03
Рецепт карамелизованных блинчиков с муссом из домашнего творога
11:52
Счастливая Муцениеце ушла в отрыв после долгожданного сюрприза
11:51
Есть жертвы: жителей ХМАО потрясла жуткая авария
11:41
Российские врачи произвели фурор в области лечения рака
11:20
Известный футболист порезал соперников во время матча (видео)
11:14
Наглец Лукашенко поставил дерзкий ультиматум Путину
11:10
Горячие бразильянки показали прелести на карнавале
11:05
Во Владивостоке самолет сбил собаку
10:55
Пенсионерка Ротару вернулась на сцену после страшной болезни
10:40
Гороскоп на неделю
10:38
Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль
10:19
Актер из "Интернов" получил серьезную травму
10:16
"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
10:12
Отчаявшийся Порошенко бросился в ноги Путину
10:11
"Евровидение-2019" сотряс грязный скандал с махинациями
10:08
"Пусть живет битой скотиной": жену Башарова смачно приложили
09:59
Скончалась звезда шоу "Голос"
09:42
Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе
09:26
Москвичей предупредили о нашествии агрессивных ворон
09:26
У рыдающей Повалий ночью отобрали ребенка
09:18
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
09:11
"Чудо в перьях": 69-летний Леонтьев ошарашил народ
09:02
Михалков отбрил глумливого Доренко за нападки
08:30
"Какие-то сволочи": дерзкое заявление Пригожина об отъезде из России
08:09
Смерть из-за тяжелой болезни добила Максакову
08:08
От матери Скрипаля скрыли жуткую правду
07:15
Зеленский раскрыл тайну неудачника Порошенко
05:02
"Лазарев подарил?": Лорак вывели на чистую воду
02:30
Футбольный арбитр возбудила народ шикарным телом
00:11
Больше не шпагат: Волочкова демонстрирует новый прием
22:09
Кудрявцева показала синяк от Лазарева
20:03
"Нам так удобнее": Россия ответила на претензии НАТО к Крымскому мосту
17:45
"Можете отвернуться и не смотреть": дочь Толкалиной об анорексии
16:42
Игорь Крутой рассказал о страшном недуге
16:24
Маркл пошла наперекор королевской семье
15:50
Стала известна самая популярная женщина в Instagram
15:42
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 марта 2019 года
15:34
Чехова сразила народ снимком топлес
15:19
Слуцкая поведала об издевательствах над дочерью
15:00
Порошенко ввел в Донбасс войска на бронетехнике из Чернобыля
14:07
"Вылили тонны грязи": Валерию затравили за поддержку Зеленского
13:53
Волочкова расплакалась из-за Цискаридзе
13:22
Борисова простила дочь-хамку
12:49
"Не совсем адекватные вещи": родственница Божены Рынской о состоянии вдовы
12:35
"Животик уже заметен": Подольскую поздравили с беременностью
12:05
Успенская похвасталась подарком стоимостью 30 миллионов
12:02
Барановская впала в истерику на съемках телешоу
11:24
Собчак кардинально изменилась ради Богомолова
11:06
"Не прошло и 40 дней": вдове Децла ищут нового мужа
10:46
Сын жертвы "Новичка" молит Путина о помощи
08:49
Масленица: история, традиции, приметы
08:02
"Служил в СС": невероятный поворот в деле гибели группы Дятлова
06:12
На Украине трое суток пытаются снести Монумент славы
04:16
Нашедший 400 тысяч долларов уборщик сдал все деньги полиции
02:07
Жуткие подробности кровавой резни в Москве
00:15
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
22:08
"Низменные влечения": найден корень всех бед несчастной Кравец
20:00
Романтичная история любви девушки-бойца UFC и ее подруги
18:04
Осатаневший Порошенко натравил на хрупкую девушку 15 охранников
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Порошенко ввел в Донбасс войска на бронетехнике из Чернобыля
Чехова сразила народ снимком топлес
Наглец Лукашенко поставил дерзкий ультиматум Путину
Барановская впала в истерику на съемках телешоу
Больше не шпагат: Волочкова демонстрирует новый прием
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
Регионы

При пожаре в Нижнем Тагиле пострадал мужчина

прочитано 181 раз

Ночью в одной из квартир дома №38 на Газетной улице в Нижнем Тагиле произошел пожар площадью восемь квадратных метров, передает портал tagilcity.ru. Сообщается, что огонь охватил домашние вещи. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пламя за пять минут. В результате ЧП пострадал хозяин квартиры – мужчина 1973 года рождения. У него диагностировано отравление продуктами горения.

4 марта 2019, 19:30

комментарии

Политика

Сказочницу Тимошенко жестко осадили
Наглец Лукашенко поставил дерзкий ультиматум Путину
Отчаявшийся Порошенко бросился в ноги Путину
Зеленский раскрыл тайну неудачника Порошенко

Шоу-бизнес

Бондарчук заявила о грязных приставаниях известного режиссера
"Шизофрения": истерика звезды "Дома-2" шокировала зрителей
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Фадеева жестко подставили на открытии зимней Универсиады

Проишествия

Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте

Примадонна устроила праздник в честь начала весны
Шоу-бизнес

Эксперты: Децл умер в результате осложнений серьезной болезни

Пришли результаты судебно-медицинской экспертизы
Шоу-бизнес

Объявлена дата смерти Бориса Моисеева

Певец с интересом относится к мистике
Шоу-бизнес

"Сын" Спартака Мишулина оказался убийцей

Битва за наследство звезды продолжается

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на март 2019 года
Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана

Фоторепортажи

Горячие бразильянки показали прелести на карнавале
Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль
Стала известна самая популярная женщина в Instagram
Романтичная история любви девушки-бойца UFC и ее подруги

Спорт

Известный футболист порезал соперников во время матча (видео)
Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе
Слуцкая поведала об издевательствах над дочерью
Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы

Регионы

Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru