В Омске охранник пырнул коллегу ножом в пьяной драке

Ранним утром 4 марта в одну из больниц Омска был доставлен 35-летний пациент с ножевым ранением живота, передает портал gorod55.ru. Прибывшим на место полицейским он рассказал, что работает охранником в местном кинотеатре, а ранение получил во время пьяной драки со своим 39-летним коллегой.

Подозреваемого задержали. Он рассказал, что они в компании других работников службы охраны коротали ночное дежурство за распитием алкоголя. Во время вечеринки возникла ссора, которая переросла в драку, а затем – в поножовщину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Сообщается, что задержанный ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления.