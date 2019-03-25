Ограбление по-русски: два омича украли у друга ковры и коляску

Двое жителей Омска украли у приятеля детскую коляску и два ковра. Злоумышленники попались правоохранителям по глупости: соседи вызвали наряд полиции из-за доносившейся из квартиры воров громкой музыки.

Ранее судимый 30-летний хозяин жилища сразу признался, что вещами завладел незаконно. Он добавил, что к краже причастен его приятель. Выяснилось, что мужчины пришли к дому знакомого, увидели там детскую коляску и два ковра. Они решили завладеть чужим имуществом и перенесли вещи в квартиру одного из них. На мужчин завели уголовное дело, передает gorod55.ru.