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Регионы

В туалете на вокзале Краснодара нашли мертвого младенца

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В туалете железнодорожного вокзала в Краснодаре обнаружили завернутое в мусорный пакет тело новорожденного, передает телеканал "360". Мать ребенка задержали в зале ожидания – она собиралась уехать на электричке.

Женщина заявила, что о беременности не знала и на учете у врача не стояла. Почувствовав себя плохо на вокзале, она пошла в туалет, где родила девочку. Злоумышленница завернула младенца в пакет и оставила там, а сама отправилась ждать электричку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

25 марта 2019, 14:04

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