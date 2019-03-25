В туалете на вокзале Краснодара нашли мертвого младенца

В туалете железнодорожного вокзала в Краснодаре обнаружили завернутое в мусорный пакет тело новорожденного, передает телеканал "360". Мать ребенка задержали в зале ожидания – она собиралась уехать на электричке.
Женщина заявила, что о беременности не знала и на учете у врача не стояла. Почувствовав себя плохо на вокзале, она пошла в туалет, где родила девочку. Злоумышленница завернула младенца в пакет и оставила там, а сама отправилась ждать электричку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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