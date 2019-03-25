На Урале бывший охранник застрелил двух женщин ради сына

В Челябинской области полиция задержала 25-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двух женщин и похищении четырехлетнего ребенка, передает URA.ru. По версии следствия, во время ссоры он застрелил мать бывшей жены и ее подругу.

Конфликт возник из-за того, что мужчине отказывали в общении с сыном. Подозреваемый забрал мальчика и оставил у своей сестры, а та передала ребенка его матери. Пистолет он взял в охранной организации, где работал ранее.