На Урале бывший охранник застрелил двух женщин ради сына

В Челябинской области полиция задержала 25-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двух женщин и похищении четырехлетнего ребенка, передает URA.ru. По версии следствия, во время ссоры он застрелил мать бывшей жены и ее подругу.
Конфликт возник из-за того, что мужчине отказывали в общении с сыном. Подозреваемый забрал мальчика и оставил у своей сестры, а та передала ребенка его матери. Пистолет он взял в охранной организации, где работал ранее.
Сообщалось, что телеведущий потерял сознание
Примадонна озадачила общественность
На фото она позирует обнаженной
Две блондинки сошлись в новом раунде
Популярные темы форума
Был секс, но встречаться не предложил
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Хочу ее мужа
Жена шарится по карманам
Екатерина или Виктория
Мужчины не ценят хорошего отношения
Препод намекает на секс
Моника Белуччи
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Куриная диета
Сказал, что ему нужна девственница
На подругу замахивается парень
Женщина обеспечивает мужчину
3 сигареты в день много?
Меган Маркл
Постоянно мерзнут ноги
Что подарить бабушке на день рождения?
Таблетки для экстренной контрацепии
Колоть губы во время беременности
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Может ли девушка сделать первый шаг?
Подруга специально нагнетает
Фейсбук
Медовая диета
Помощь гадалки, нужно ли это?
Поболтаем?