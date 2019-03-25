Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла

Днем 25 марта на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до пяти тысяч километров над уровнем моря, передает RT. Сообщается, что пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении. Степень угрозы населению, обстоятельства и возможные последствия произошедшего устанавливаются.
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