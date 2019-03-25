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Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла

прочитано 156 раз

Днем 25 марта на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до пяти тысяч километров над уровнем моря, передает RT. Сообщается, что пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении. Степень угрозы населению, обстоятельства и возможные последствия произошедшего устанавливаются.

25 марта 2019, 07:43

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