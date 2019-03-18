В Башкирии пьяный пассажир угнал машину у таксиста

В Башкирии пьяный пассажир угнал автомобиль, на котором работал таксист. Мужчина ударил водителя в лицо, после чего завладел транспортным средством.
Подозреваемого удалось задержать только ночью. Выяснилось, что злоумышленник имеет судимость за кражу. Свое деяние преступник объяснил тем, что хотел побыстрее добраться до дома. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает ToDay News Ufa.
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