Под Ростовом бизнесмен травил клиентов шаурмой

В Ростовской области суд оштрафовал местного предпринимателя за торговлю опасной для здоровья шаурмой. Об этом сообщает портал rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Как установило следствие, бизнесмен готовил в своем павильоне шаурму, донар и фахитос, но не соблюдал при этом никаких санитарно-эпидемиологических требований. Таким образом он подвергал риску здоровье и жизнь своих покупателей. На предпринимателя было заведено уголовное дело, теперь ему предстоит выплатить штраф в 20 тысяч рублей.
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