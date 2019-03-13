Суд заставил омича убраться в квартире

Суд в Омске обязал местного жителя навести порядок у себя в квартире. С жалобой на нечистоплотного мужчину обратились его соседи, пишет портал gorod55.ru.
Проверка специалистов окружной администрации установила, что омич хранил дома бытовой мусор, что привело к антисанитарии, неприятные запахи распространялись и по подъезду, в квартире завелись грызуны и насекомые. Решение суда первой инстанции мужчина проигнорировал, после чего соседи обратились с жалобой повторно, потребовав признать квартиру бесхозной.
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