В Нижнем Тагиле вынесли приговор банде наркодилеров

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор шестерым мужчинам, признав их виновными в распространении наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщает портал tagilcity.ru.

Четверо из осужденных являются иностранцами. При обысках у них нашли около 2 кг героина. Их соучастниками были два жителя села Вагонки. Они отвечали за сбыт запрещенных веществ, установило следствием. Члены банды были приговорены на сроки от 7,5 до 9 лет 10 месяцев колонии.