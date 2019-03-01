Смерть ребенка в больнице под Калининградом обернулась серьезными последствиями

В Калининградской области возбудили уголовное дело после смерти в психиатрической больнице 15-летней девочки. Решение принято по результатам доследственной проверки.
Сообщается, что в начале февраля подросток был доставлен в детскую областную больницу. После обследования девочку перенаправили в лечебное заведение в поселке Прибрежном, где она скончалась. После случившегося мать умершей заявила о преступной халатности и чудовищном равнодушии врачей, передает FlashNord.
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