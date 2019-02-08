При пожаре под Тюменью погибли два человека

В ночь на 8 февраля в селе Нижняя Тавда Тюменской области загорелся одноэтажный жилой дом на четыре квартиры, передает портал nashgorod.ru. На ликвидации возгорания были задействованы семь человек и пять единиц техники. Спасатели обнаружили в одной из комнат тела двух человек – мужчины и женщины. Их личности, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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