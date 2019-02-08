В Архангельске банду черных риелторов отправили под суд

Архангельский областной суд огласил приговор четырем членам банды черных риелторов, которые отравили 49-летнего мужчину мышьяком, чтобы завладеть его двухкомнатной квартирой, передает Flashnord. Само преступление было совершено еще летом 2016 года. Одинокому владельцу жилья стоимостью 2,8 миллиона рублей подсыпали смертельную дозу яда. После его смерти злоумышленники выбросили тело в реку. Затем они подделали паспорт убитого и продали квартиру по фиктивной сделке своему подельнику. Коллегия присяжных заседателей признала, что преступники не заслуживают снисхождения. Двое из них получили 18 и 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, еще двое – пять и четыре года в колонии общего режима.