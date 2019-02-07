В Татарстане в погребе нашли тело пропавшей 13 лет назад женщины

На глубине около полутора метров под землей в погребе гаража в поселке Уруссу Ютазинского района Татарстана были обнаружена расфасованные по пакетам костные останки человека, передает портал inkazan.ru. Предположительно, это останки хозяйки сооружения. С июня 2006 года она находилась в розыске как пропавшая без вести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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