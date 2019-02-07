В Екатеринбурге охрана избила владельца мебельного центра

Вечером 6 февраля в торговый центр в Екатеринбурге ворвались сотрудники частного охранного предприятия "СОВА" и избили директора торговой точки, передает портал tagilcity.ru. У пострадавшего диагностированы переломы ребер, он доставлен в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.
Сообщается, что накануне избиения предприниматель отдал распоряжение демонтировать лестницу на четвертом этаже здания, а доступ туда закрыть железным замком. Там находятся торговые площади, которые принадлежат его бывшей жене.
Нападение на предпринимателя попало на видео. Камеры наблюдения сняли, что после жестокого избиение владельца торгового центра, охранники принялись за окружающих.
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