Россиянин проплыл подо льдом в 30-градусный мороз

Житель Иркутска Егор Лесной опубликовал в Instagram ролик, которым шокировал пользователей соцсети. На записи сибиряк-здоровяк доказал, что ему нипочем любые холода.

Егор проплыл десять метров подо льдом Байкала в 30-градусный мороз. По словам россиянина, он специально поехал в Листвянку, чтобы нырнуть в любимое озеро. Мужчина признался, что экстремальное приключение сделало его счастливее, передает Пятый канал.

Опасное увлечение с Лесным разделили два его приятеля. В ролике видно, что нырять пошли трое мужчин.