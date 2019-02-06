Россиянин проплыл подо льдом в 30-градусный мороз
Егор проплыл десять метров подо льдом Байкала в 30-градусный мороз. По словам россиянина, он специально поехал в Листвянку, чтобы нырнуть в любимое озеро. Мужчина признался, что экстремальное приключение сделало его счастливее, передает Пятый канал.
Опасное увлечение с Лесным разделили два его приятеля. В ролике видно, что нырять пошли трое мужчин.
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