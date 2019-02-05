Падение метеорита над Россией сняли на видео

Жители Краснодарского края наблюдали падение метеорита. Видеозапись случившегося недавно появилась в Сети.

Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов сообщил, что падение небесного объекта произошло 30 января в 18 часов 48 минут в районе Новороссийска. Он добавил, что ученые не будут организовывать специальную команду по поиску объекта, так как он не представляет для них научного интереса.

"Искать метеорит не имеет смысла. Судя по роликам в интернете, масса космического гостя не больше 100 граммов. Пока он долетел до земли, скорее всего, успел превратиться в камень не более пяти сантиметров. На нашу планету так каждый день падает около 300 тонн космических тел, и на Кубани это обычный случай", – цитирует исследователя сайт "Комсомольская правда".