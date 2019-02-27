Четырехлетний мальчик трое суток жил в квартире с мертвой бабушкой

Работники одного из детских садов в Улан-Удэ обратились в полицию, заметив, что живущий с бабушкой воспитанник перестал посещать дошкольное учреждение, передает телеканал "360". Спустя час после звонка сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили там ребенка.
Четырехлетний мальчик трое суток провел в запертой квартире с мертвой бабушкой. От голодной смерти его спасли печенье и конфеты. Малыша доставили в больницу. Причины смерти пожилой женщины устанавливаются.
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