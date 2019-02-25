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Житель Тюмени выстрелил в племянника из ружья

прочитано 331 раз

В Тюмени застолье двух родственников закончилось стрельбой из ружья. Примечательно, что конфликта между ними не было.

Когда пирушка подошла к концу, один из мужчин достал охотничье ружье и дважды выстрелил по ногам племяннику. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мотивы преступления до сих пор не установлены, передает nashgorod.ru.

25 февраля 2019, 19:47

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