В Приморском крае в школе произошло возгорание

В Приморском крае в школе произошло задымление. В здании была проведена экстренная эвакуация.
Уточняется, что из пристроенной к школе вентиляционной шахты шел дым. Там нашли тлеющий мусор. По предварительным данным, причиной ЧП стала детская шалость. Напомним, что ранее в данному учебном заведении родители устроили самосуд над одним из учеников, передает rostovgazeta.ru.
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