Житель Петербурга забил гаечным ключом сына собутыльницы

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали безработного мужчину по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и убийстве, передает РИА ФАН. По версии следствия, он выпивал вместе с пенсионеркой и ее сыном, когда в компании произошел конфликт. Схватив гаечный ключ, мужчина избил оппонентов. Женщину доставили в больницу, а ее сын от полученных травм скончался на месте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.