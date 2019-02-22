В Башкирии пьяный гость жестоко расправился с хозяином квартиры и лег спать

20 февраля в квартире одного из домов в городе Октябрьский в Башкирии было обнаружено тело 40-летнего местного жителя. Согласно оценкам экспертов, мужчина пролежал мертвым около недели, передает портал ToDay News Ufa. Следствию удалось установить, что 12 февраля хозяин квартиры распивал у себя дома алкоголь вместе с 33-летним коллегой, работавшим грузчиком на городском рынке. По версии следствия, в какой-то момент он решил спровадить гостя и на этой почве между ними произошла ссора. Хозяин ударил гостя, а тот схватил веревку и принялся душить обидчика. После, увидев, что потерпевший еще жив, злоумышленник несколько раз пырнул его ножом. Ночь убийца провел в квартире своей жертвы, а наутро забрал орудия преступления и скрылся. Тело убитого обнаружила его сестра. Преступник был задержан. Он признался в содеянном.