В Пскове пенсионер убил приехавшего к нему на юбилей брата

Суд в Пскове вынес приговор в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своего 63-летнего брата, передает Flashnord. Само преступление произошло в ночь на 22 апреля 2017 года. Родственник приехал к пожилому жителю Пскова на юбилей. В ходе их общения именинник схватил нож и несколько раз пырнул им в шею и спину. От полученных травм несчастный скончался на месте. Мужчину признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.