Под Псковом пенсионер зарезал мешавшую спать любовницу

В одной из деревень Невельского района Псковской области был задержан 65-летний местный житель по подозрению в убийстве 62-летней сожительницы, передает FlashNord. По версии следствия, он ударил женщину ножом в сердце за то, что та мешала ему спать.
Расправа произошла на глазах у дочери и ее знакомого. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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