В Томске собаки загрызли младенца

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности в отношении жительницы Томска, передает телеканал "360". По предварительным данным, днем 13 февраля женщина вышла из дома в частном секторе города, оставив свою месячную дочь в детской кроватке. Вернувшись, она нашла ребенка на диване со множественными следами укусов и рваными ранами.
Девочку доставили в больницу, однако она скончалась от полученных травм через день. Ребенка, считают правоохранители, загрызли домашние собаки.
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