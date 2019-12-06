В Омске 12-летний ребенок угнал машину и скрылся

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 12-летнего мальчика, который угнал автомобиль ВАЗ-2106. В поисках им помогают волонтеры.
По предварительной версии, мальчик мог бросить машину и пуститься в бега. Мотивы ребенка остаются неизвестными, передает РЕН ТВ.
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