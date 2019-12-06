В Череповце погиб выпавший из окна ребенок

В Череповце годовалый ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже и погиб. Труп мальчика обнаружил прохожий, который гулял с собакой.
Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти малыша. По данным FlashNord, ребенок имел привычку забираться на подоконник в кухне. Из-за этого родители были вынуждены установить на окно заглушку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Какой подарок хотите на новый год?
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?