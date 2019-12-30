В центре Новокузнецка произошла массовая драка

В Новокузнецке возле школы произошла массовая драка среди подростков. Уточняется, что группа парней жестоко избивала нескольких сверстников.
Видео, на котором запечатлен конфликт, передано в правоохранительные органы. Детали происшествия устанавливаются, пишет сайт VSE42.RU.
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