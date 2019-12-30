Погиб ребенок: под Москвой грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ

Возле торгового центра в Котельниках произошло ЧП. Водитель КамАЗа не справился с управлением и наехал на людей, среди которых оказались дети.
Трагедия случилась рядом с одним из крупнейших в регионе торговых центров "МЕГА". В результате аварии погибла пятилетняя девочка и пострадал полуторагодовалый ребенок. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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