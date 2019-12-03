Кемерово окутал густой смог

Сейчас в городе почти нулевая видимость и неприятный запах. Антициклон спровоцировал появление безветренной погоды. Из-за этого промышленные отходы оказались буквально заблокированы у поверхности земли. Предприятия были вынуждены сократить выбросы почти вполовину.
Сейчас в Кемерово объявлен режим "черного неба". Это предпоследний, повышенный режим сложных метеоусловий, сообщает ТВ Центр.
Аналогичная ситуация сложилась в соседнем Новокузнецке. Лишь к утру смог начал рассеиваться.
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