Под Москвой женщина зарезала пожилую знакомую

В подмосковном Воскресенске женщина в ссоре ударила свою пожилую знакомую ножом в живот. Уточняется, что пострадавшая скончалась.
"Установлена и доставлена в следственный отдел знакомая погибшей, женщина 1980 года рождения", – цитирует правоохранителей сайт "Подмосковье сегодня". Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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