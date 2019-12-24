Под Петербургом на свалке нашли завернутый в полиэтилен труп

В Ленинградской области задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в убийстве. Тело погибшего было обнаружено на свалке.
По данным газеты "Петербургский дневник", труп был завернут в полиэтиленовый пакет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Популярные темы форума
Мама одевается как подросток
Работающая женщина или содержанка?
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Кто есть кто.
не делает куни
Впервые, а как было у Вас?
Что для вас главное в отношениях?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????