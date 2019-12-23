В Петербурге электричка насмерть сбила мужчину

В Петербурге у станции "Лахта" под электричку попал мужчина. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
По факту гибели пешехода проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, пишет газета "Петербургский дневник". По предварительным данным, мужчина пытался проскочить через рельсы и не успел.
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