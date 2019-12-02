Есть пострадавшие: под Оренбургом обрушился мост

В Оренбургской области при проведении ремонтных работ обрушился мост. Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, недалеко от колхоза Ленина, сообщает "Интерфакс".
В результате под завалами оказались несколько легковых автомобилей и автобус. По предварительным данным, пострадали два человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы, передает "Царьград".
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