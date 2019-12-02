В Петербурге эвакуировали детский сад из-за пожара

В понедельник, 2 декабря, в жилом доме на Советской улице в Санкт-Петербурге произошел пожар. По предварительным данным, огонь охватил квартиру на шестом этаже. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
В результате один человек пострадал. Ему оперативно оказали медицинскую помощь. Как уточняет газета "Петербургский дневник", на первом этаже дома находился детский сад. Из помещения эвакуировали 39 детей и 13 взрослых.
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